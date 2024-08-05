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麟洋配二連霸奪奧運金牌！歌手動念裱框王齊麟合照當傳家寶

李洋（左）和王齊麟再奪奧運金牌，民眾都為他們喝采。（翻攝自IG）李洋（左）和王齊麟再奪奧運金牌，民眾都為他們喝采。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣羽球男雙「麟洋配」李洋和王齊麟昨（4）在巴黎奧運擊敗中國，二連霸奪下金牌，也成為奧運羽球史上首對衛冕組合，不少關注比賽的藝人和民眾都欣喜若狂，歌手「小胖」林育羣更是興奮秀出過去和王齊麟的合照，笑說想去裱框了。

小胖也談到以前和王齊麟互動情形，他說：「恭喜麟洋配二度蟬聯奧運金牌得主，這兩個男人真的太帥了！我在電視機前大尖叫啊啊啊啊啊，真的是纏鬥到最後一刻欸。」

另外小胖提到和王齊麟見面情形：「前一兩年有幸巧遇王齊麟還拍了合照！這張我要裱框當傳家寶了啦哈哈！」

小胖說：「記得我那時候跟他說：『我都有看你比賽，有夠帥！』王齊麟居然一臉靦腆地回我：『我小時候也都有看你歌唱比賽』，我傻眼，莫名被爆擊，那時我們都是小時候啦！」

小胖（右）開心說想把他和王齊麟合照錶框。（翻攝自IG）小胖（右）開心說想把他和王齊麟合照錶框。（翻攝自IG）

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