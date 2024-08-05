王柏傑酒駕遭起訴！稱「前一晚喝酒」酒精未散

士檢偵結藝人王柏傑酒駕案，認他違反公共危險罪，向法院聲請簡易判決處刑。（資料照；北影提供）

〔記者溫于德／台北報導〕去年以台片《疫起》風光拿下台北電影獎影帝，6月中爆出開著女友謝欣穎的車酒駕，士林地檢署今偵結，認王違反公共危險罪，向法院聲請簡易判決處刑。

王柏傑是在6月18日開車行經台北市內湖區與遊覽車發生車禍，雖無人傷亡，但到場處理車禍的警方，經對王酒測，發現是超標的0.44毫克；同日王接受士檢漏夜複訊後被命5萬元交保。

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19日凌晨1時許王柏傑步出士檢，數度強調「非常非常抱歉」，表示是前一晚喝酒，並非酒後直接開車，第二天下午還很清醒，才決定開車，沒想到體內酒精尚未散去。

王柏傑也直言事故發生也很震驚，清楚做錯事就該受罰，對於網友要他退出演藝圈，他說暫時還沒想到這一塊。

酒駕風波影響聲譽外，王柏傑19日原定出席珠寶代言也遭緊急撤換，改由蔡凡熙上場。

事實上，這次酒駕並非王柏傑首度出包，今年3月，王柏傑和修杰楷等友人在KTV大亂鬥，雙帥掛彩，傳出負面新聞。

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