晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王齊麟前面始終有座大山 轉念改攻雙打

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣黃金羽球男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以3局擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，也是史上首對完成連霸的羽球男雙，據悉，王齊麟成名很早，李洋剛上甲組時，王齊麟已是台灣羽球雙打一哥，但他也不是一帆風順。

相關新聞：巴黎奧運》台灣金牌開張 麟洋擊退中國衛冕

相關新聞：奧運前線》冥冥中自有保祐 麟洋配奪金有天機

知名律師林智群在個人臉書透露，王齊麟有一次受訪時，透露自己一開始也是單打選手，之所以會改打雙打，是因為他前面始終有一座大山、羽球好手王子維，之後王齊麟才轉念換跑道，反而在雙打成就一番事業。

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌，與銀牌、銅牌得主合影。（記者陳志曲攝）

相關新聞：巴黎前線》全場球迷高唱國旗歌 麟洋配紅了眼眶：震撼又感動

相關新聞：巴黎前線》擺脫低潮完成二連霸 麟洋配：盼鼓勵在低谷的運動員

林智群也分享他的個人意見：「王齊麟也許不是台灣最好的單打選手，但他是全世界最強的雙打選手，結論就是：選擇比努力重要多了，想變強，先找出一條適合自己的路吧！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中