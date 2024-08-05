王齊麟前面始終有座大山 轉念改攻雙打

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台灣黃金羽球男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以3局擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，也是史上首對完成連霸的羽球男雙，據悉，王齊麟成名很早，李洋剛上甲組時，王齊麟已是台灣羽球雙打一哥，但他也不是一帆風順。

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知名律師林智群在個人臉書透露，王齊麟有一次受訪時，透露自己一開始也是單打選手，之所以會改打雙打，是因為他前面始終有一座大山、羽球好手王子維，之後王齊麟才轉念換跑道，反而在雙打成就一番事業。

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌，與銀牌、銅牌得主合影。（記者陳志曲攝）

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林智群也分享他的個人意見：「王齊麟也許不是台灣最好的單打選手，但他是全世界最強的雙打選手，結論就是：選擇比努力重要多了，想變強，先找出一條適合自己的路吧！」

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