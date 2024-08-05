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娛樂 最新消息

麟洋配連霸會不會求婚？ 王齊麟鬆口給答案

李洋／王齊麟在巴黎奧運拿下羽球男雙金牌，完成衛冕。（特派記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣羽球黃金男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以21：17、18：21、21：19擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，奧運跨屆12連勝摘金，為史上首對在奧運完成連霸的羽球男雙組合，也是台灣代表團本屆奧運首金。

麟洋確定奪牌後，國旗歌響起那一刻，兩人都眼泛淚光，連在台北車站觀看轉播的球迷，也不禁感動落淚。

被問會不會求婚，王齊麟鬆口給答案。（圖／翻攝自王齊麟Threads）

結束現場訪問後，王齊麟也和在台北車站球迷越洋連線，有人急問他：「會不會向女友、樂天啦啦隊女孩『十元』陳詩媛求婚？」當場王齊麟害羞表示：「我們應該會一步一步來。」

隨後王齊麟也由衷感謝替麟洋配加油的球迷，更榮幸替台灣摘下本屆奧運第一面金牌，一旁李洋亦難掩激動心情表示：「因為有球迷支持，才能繼續走在這條路上，也才能和大家分享這面金牌喜悅。」

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