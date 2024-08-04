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娛樂 日韓

韓「乒乓美少女」申裕斌爆紅！ 中國網友教如何打敗孫穎莎

申裕斌年紀輕輕打入奧運，人氣激增。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕年僅20歲的韓國「乒乓美少女」申裕斌於本屆巴黎奧運表現亮眼，中國粉絲激增，甚至有人分享中國球后孫穎莎的「弱點」攻略，引起一陣騷動。

申裕斌今年二度出戰奧運，和夥伴林鐘勳擊敗香港「黃杜配」拿下混雙銅牌，包括桌球女單也打入最後4強，人氣急升，雖然她不敵日本一姐早田希娜，不過因精準球技、甜美外貌擄獲大票粉絲的心。

申裕斌奧運表現亮眼，收獲不少中國粉絲。（翻攝自IG）

綽號「小雞」的申裕斌被譽為「乒乓天才」，2019年8月和趙大成參加混雙，擊敗日本名將水谷隼及伊藤美誠奪冠後，一戰成名。

申裕斌的IG最新照片留言底下不乏許多簡體字，有網友分享「孫穎莎愛遮擋發球」，要她防著點，似乎在提點戰略，引來韓國網友不解表示「為何中國人來指導我們？真有趣」，也有網友反酸「這麼會教，乾脆去韓國當教練好了。」

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