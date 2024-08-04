土耳其射擊選手迪凱區爆紅 親揭零裝備真相

迪凱區手拿摘下奧運銀牌同框艾菲爾鐵塔。（翻攝自迪凱區IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikeç），前天在巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目，與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）聯手奪下銀牌，他因在場上幾乎沒有任何裝備爆紅，同樣來自土耳其的藝人吳鳳曝他真實身分是職業軍人，迪凱區也親揭為何身邊沒裝備。

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他在巴黎奧運一戰成名。（翻攝自迪凱區IG）

迪凱區在奧運出賽，都是戴著眼鏡，身上一定穿著土耳其國家隊T恤，然後搭配耳塞、一手插入口袋射擊，與其他選手全身裝備形成強烈對比，昨他接受土耳其官媒《安納杜魯新聞社》專訪，開心暢聊零裝備真正原因。

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迪凱區很享受在花都巴黎的比賽。（翻攝自迪凱區IG）

迪凱區坦言，每位選手都有適合他自己身體構造的姿勢，「這樣裝扮是我感到最舒適、身體能夠保持最穩定位置」，更笑說大家看照片可能覺得他表面上看起來很平靜，但其實內心波濤洶湧。

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