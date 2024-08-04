晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳天仁新加坡開啟新戀情 差點成人家「婚姻裡的小三」

陳天仁曾遭到情感欺騙，險些成為第三者。（八大提供）（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《WTO姐妹會》本集討論被詐騙的經驗，郭彥均先是分享過去被騙財的經驗，而陳天仁則說自己是遭到情感欺騙，險些成為第三者。

陳天仁當時在新加坡工作場合認識一位男生，對方展開為期一個月的追求後，便也決定交往，「想不到才過一個禮拜，對方竟然跟我說，他其實有未婚妻了。」讓她相當震驚，直呼：「還好他有告訴我，不然我就成了人家婚姻裡的小三。」

來自新加坡的兆群表示台灣人愛詐騙。（八大提供）（記者侯家瑜攝）

新住民們各自分享自身經驗，在提到哪個國家騙子最多時，來自新加坡的兆群、荷蘭新住民Stella竟異口同聲表示，「台灣人愛詐騙」，兆群舉例：「台灣人都會說下次約，下次一起幹嘛，但永遠都不會有下次，但我就會聽進去，有時候會傳訊息問對方，我們要出去了嗎？結果就會被已讀不回。」一番話讓現場台灣人忍不住笑，莎莎不好意思說：「像我每次都說，我下次到墾丁找Stella，但我真的沒找過。」

來自泰國的惠穎表示台灣人單純、善良個性相對好騙。（八大提供）（記者侯家瑜攝）

相反的，來自泰國的惠穎則表示，台灣人單純、善良個性相對好騙，遇到一位小吃店老闆問她是怎麼嫁來台灣？當下她開玩笑回應：「因為我老公跟我說，他們家有冷氣、有早餐，我就嫁給他了。」沒料到玩笑話被當真，老闆娘還要她介紹對象給兒子，表示「我們家有包三餐，還可以吃到飽！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中