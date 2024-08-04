陳天仁新加坡開啟新戀情 差點成人家「婚姻裡的小三」

陳天仁曾遭到情感欺騙，險些成為第三者。（八大提供）（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《WTO姐妹會》本集討論被詐騙的經驗，郭彥均先是分享過去被騙財的經驗，而陳天仁則說自己是遭到情感欺騙，險些成為第三者。

陳天仁當時在新加坡工作場合認識一位男生，對方展開為期一個月的追求後，便也決定交往，「想不到才過一個禮拜，對方竟然跟我說，他其實有未婚妻了。」讓她相當震驚，直呼：「還好他有告訴我，不然我就成了人家婚姻裡的小三。」

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來自新加坡的兆群表示台灣人愛詐騙。（八大提供）（記者侯家瑜攝）

新住民們各自分享自身經驗，在提到哪個國家騙子最多時，來自新加坡的兆群、荷蘭新住民Stella竟異口同聲表示，「台灣人愛詐騙」，兆群舉例：「台灣人都會說下次約，下次一起幹嘛，但永遠都不會有下次，但我就會聽進去，有時候會傳訊息問對方，我們要出去了嗎？結果就會被已讀不回。」一番話讓現場台灣人忍不住笑，莎莎不好意思說：「像我每次都說，我下次到墾丁找Stella，但我真的沒找過。」

來自泰國的惠穎表示台灣人單純、善良個性相對好騙。（八大提供）（記者侯家瑜攝）

相反的，來自泰國的惠穎則表示，台灣人單純、善良個性相對好騙，遇到一位小吃店老闆問她是怎麼嫁來台灣？當下她開玩笑回應：「因為我老公跟我說，他們家有冷氣、有早餐，我就嫁給他了。」沒料到玩笑話被當真，老闆娘還要她介紹對象給兒子，表示「我們家有包三餐，還可以吃到飽！」

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