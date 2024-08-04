代打李善均！趙震雄接《無路可走》自信滿滿：他一定會很滿意

趙震雄近來接受各大媒體訪問，都大方提及李善均。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星趙震雄去年10月臨危受命，扛下韓劇《無路可走：輪盤賭》男主角的重責大任，就是因為好友李善均捲入吸毒風波。火速接下男主角，趙震雄信心滿滿，表示如果沒有自信就不會接了。

李善均事件爆發後，劇組緊急找上趙震雄，他花了兩天看了8集的劇本，看到眼睛痛只好補充葉黃素，最後在短時間內決定接演，他樂觀地說：「反正我是最後加入的人，看到演員陣容之後，我對這些演員都很信任。」

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趙震雄在劇中飾演刑警白仲植。（Disney+提供）

被問到當作「代打」上場是否會感到壓力，趙震雄搖搖頭否認，表示自己本來就不是很常感到負擔的人，認為身為一個演員要有自信，沒有自信就別接這部作品，「你要自信到覺得別人不來看我的作品，那他會後悔，如果作品沒有拍好，那是劇組的問題！」

接演消息曝光後，李善均也聯絡了趙震雄，「很感謝你是代演，我覺得很可靠，到時候我再跟你道歉，請你喝杯酒！」兩個月後，李善均再也沒回不來了，趙震雄在葬禮上哭得唏哩嘩啦。

李善均對《無路可走》充滿熱情，趙震雄（右）相信李善均會喜歡這部作品。（達志影像）

趙震雄稱李善均是如同親哥哥般的存在，據他所知，李善均對《無路可走：輪盤賭》也充滿著熱情，只可惜李善均再也看不到成品，但趙震雄信誓旦旦地說：「我相信他如果看了劇，也會覺得很開心且滿意！」《無路可走：輪盤賭》在Disney+上架。

李善均。（達志影像）

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