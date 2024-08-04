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林郁婷賽後遭對手無視？ 女星黃雨欣不忍也怒了

林郁婷（左）專注面對拳擊場上的敵人，今力拚晉級獎牌戰。（資料照，記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣拳后林郁婷今（4）日下午5時將在巴黎奧運拳擊女子57公斤級8強戰登場，儘管無端捲入性別爭議持續延燒，國際奧會（IOC）昨再度發聲力挺，同時質疑國際拳總（IBA）檢測可信度，而台灣也有她母校文化大學送暖，宣布已聘她為文大體育系專任助理教授。

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前跆拳道國手、本土劇女星黃雨欣昨也發文力挺林郁婷，「看到林郁婷第一場比賽，完美過程讓人感動，也看得出她強大心理素質，並沒有受到那些流言蜚語影響」，但黃雨欣心疼說，賽後看到她去和對方教練致意時，不僅面對對方教練的無視，還有對手來向曾自強教練致敬時無禮的態度，讓她直呼：「真的會很心疼郁婷和教練團。」

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黃雨欣氣憤說，林郁婷團隊堂堂正正的參賽，卻因為那些莫須有的指控就讓她們得承受這些對待，對手的舉動是如此的不尊重人，更別提運動家精神，但她相信：「以林郁婷團隊的高EQ也只會是笑笑罷了，畢竟不在同樣高度的對手和團隊，真的完全不足以影響她們的心情，只是旁人看了很生氣。」

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最後黃雨欣感慨說，參加奧運都是需要經過很長時間的非正常人訓練及生活，才能站在這最高的殿堂，「除了關心成績外，更希望大家也能多點觀察關注選手及團隊是如何合作走到這裡。」

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