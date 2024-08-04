幫總統賴清德打分數 余天：他是很清流的人

余天（左）眼中的賴清德總統，是很清流的人。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨前立委、資深藝人余天應高雄流行音樂中心邀請參加2024《真愛秀·藍寶石大歌廳》演出，被問到近日受邀擔任國策顧問，也特別分享過去和總統賴清德相處點滴，當場更被問到幫總統賴清德打幾分，余天說：「他是一個很清流的人。」

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《三立新聞網》報導，余天透露過去曾拜託過賴清德一些事，也被點醒一些事，「老實講，賴總統是很清流的人，當行政院長就有找朋友拜託他，嘉義那邊有塊地，好幾十甲，希望能弄到風力發電，整個在那裡整合。」

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余天接著又說，很久之前在高雄辦演唱會，他也有找時任台南市長的賴清德，「我說幫我處理一點票，於是找了20幾個人」，余天表示，他從來沒有做這種事情，沒有為商業行為去拜託別人，「我覺得賴總統很清廉，做事情很公正。」

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總統府1日公布新聘資政27人、國策顧問73人，聘期均自113年8月1日起至115年5月19日止，包含前行政院長蘇貞昌、林全、張俊雄及駐日代表謝長廷、新境界文教基金會副董事長邱義仁等人被聘為總統府資政，余天則被聘為國策顧問。

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