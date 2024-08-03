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娛樂 最新消息

Energy花20年解心結！Toro小巨蛋喊話Ozone「別像我們」

Ozone今晚破蛋舉辦首場萬人「World Top」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人氣男團Ozone今（3）晚破蛋舉辦首場萬人「World Top」演唱會，昔日《原子》戰友FEniX、AcQUA源少年、VERA全員現身，上週才攻蛋的Energy成員Toro也到場支持，警惕學弟們把握機會，「不要像我們一樣20年才來一發！」

Toro以過來人提點Ozone把我握當下。（記者胡舜翔攝）

才剛踏入小巨蛋不久的Toro，透露Energy排練時，隔壁正好是Ozone，看到他們拼命三郎的模樣，很樂見Ozone成為第一組踏上小巨蛋的新生代男團，不過他仍不甘示弱地說：「我們更拚命」，當時也承諾一定會來看他們成果發表。

Ozone今晚破蛋舉辦首場萬人「World Top」演唱會。（記者胡舜翔攝）

Toro以過來人提點Ozone，「不管你們現在誰跟誰有沒有一些誤會、心裡的事情，要把握這一次，不要像我們一樣20年才來一發！」認為一個團能走上大型演唱會不容易，Energy更是花了20年才走到這一步，不管是好是壞，都要繼續做才不會遺憾。他也笑說如果有人情緒失控，他很樂意遞衛生紙。「我絕對不會拿擤過的。」

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