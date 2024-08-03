67歲阿吉仔近況曝光 驚爆澎恰恰欠債百萬沒還

阿吉仔受訪分享近況。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕67歲的台語歌王阿吉仔今天現身「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」，他近來認真經營抖音，也與好友澎恰恰分享秘訣，受訪提到好友欠債一事，阿吉仔坦承，有借了台幣百萬給對方，「錢借給他後，就不要指望他還，因為大家都是好朋友。」

阿吉仔表示：「我在他（指澎恰恰）最艱難的時候，有幫他一點點小忙，這是朋友應該的，你們（指記者）沒提起，我都快忘記這件事了。」

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提到借錢給澎恰恰，阿吉仔強調就是兄弟情，「我就是很單純的，他打電話來，我就說好好好，就給他了，這是兄弟，在他還沒宣布破產的時候我就借了。」目前並沒打算要跟好友討回這筆錢。

今天阿吉仔打頭陣演出，提及當年秀場文化，黃西田爆料，以前阿吉仔都會坐在板凳假裝故意摔倒，有次李登財沒接到，阿吉仔直接重摔地板，直接送醫掛急診。

阿吉仔受訪還原當時狀況，就是後腦杓直接著地，「我眼睛是黑暗的，馬上叫救護車，有一點腦震盪。」

談起藍寶石歌廳秀，阿吉仔也想起了故友豬哥亮，因為當時都是高雄在走紅，感性地說：「今天沒有藍寶石，沒有今天的阿吉仔。」

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