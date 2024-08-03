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娛樂 最新消息

羅志祥傻眼！台北簽唱會黑衣男率眾衝進帳篷 身分曝光了

羅志祥簽唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥今天在西門町舉辦簽唱會，現場嗨跳新歌《舞狀元》，他唱完歌後回到帳逢準備接受訪問，昔日恩師孫德榮突然帶人衝到帳篷，把他嚇了一跳。

除了推出新專輯，小豬宣布舉辦「2025 羅志祥 30 巡迴演唱會 高雄站」，跨年夜在高雄巨蛋開唱，陪伴歌迷一起迎接新年。

羅志祥簽唱會，孫德榮（左）搶當頭號粉絲，羅志祥貼心幫孫總吹電扇。（記者胡舜翔攝）

當年挖掘小豬入行的孫德榮，帶著2人合照的相框及新專輯直衝現場，直呼：「這個才叫支持對不對，我就是要讓他感動，他想都沒有想到我會來。」

今天天氣非常炎熱，小豬不好意思地說：「哎呦，我想說你好好在家休息就好，哎呦我的天哪。」孫德榮還特別帶當年跟小豬合作的製作團隊，要給愛徒驚喜。

剛過生日的小豬分享生日願望，就是希望所有人都平安、健康，他對於生活現況非常滿足，「我養了1隻很可愛的狗Yuki，有乾兒子、乾女兒，所有東西都齊全了，還有新的興趣是打高爾夫球」，至於感情呢？小豬連忙笑喊：「不重要。」依舊保持神秘。

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