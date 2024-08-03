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娛樂 最新消息

小嫻久違公開露面！秀腹肌線條「瘦回國小體重」被問戀愛題反應曝

小嫻（資料照，翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕小嫻、郭彥均今（3）日出席健身比賽決賽記者會，兩人擔任評審由小鐘擔任主持人，其中定居屏東、久未在媒體前露面的小嫻，去年宣布以榜首之姿考上屏東大學音樂系，9月將成為大一新生，今也透露最近都在練鋼琴和聲樂，就為了開學備戰，被問及戀愛話題也被虧教授年紀可能會比她小，現場笑聲不斷。

44歲的小嫻考上屏東大學，近期除了勤練音樂外，也能在社群上看到她健身的影片，今露面也大方秀出結實線條，透露一個月甩肉4公斤，體重目前只有49公斤，笑稱這是她國小時的體重。郭彥均直呼小嫻到屏東越來越漂亮，小鐘也搞笑表示有心動：「小嫻保持得很好，太難了！在屏東追不到。」

小嫻6月時不慎跌倒撞到下巴，緊急到醫院做縫合手術，提到門牙有些歪、目前還戴著維持器，目前有慢慢恢復中。而近期台人瘋奧運，三人都提到有關注羽球國手戴資穎的賽事，坦言為她心疼，也說接下來很期待羽球黃金男雙王齊麟、李洋的表現，小鐘和郭彥均都表示：「會守在電視機前看，不管如何都是台灣驕傲。」

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