王齊麟、戴資穎都認證！蔡哥神撞臉「麟洋配」金牌戰對手

蔡哥（左）模仿中國羽球男雙選手梁偉鏗，意外獲得王齊麟、戴資穎雙重認證。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球黃金男雙「麟洋配」將在4日的金牌戰交手世界排名第1的中國組合梁偉鏗、王昶，王齊麟與李洋連兩屆殺進金牌戰，最終能否順利奪金備受各界期待。有趣的是，有網友卻發現網紅蔡哥竟與梁偉鏗「神撞臉」，而蔡哥也大方分享自己模仿的照片，更被戴資穎與王齊麟雙重認證。

王齊麟、李洋在明日的男雙金牌戰中，將第6度交手中國組合梁偉鏗、王昶，有望成為史上首對在奧運完成2連霸的男雙組合。沒想到，網紅蔡哥則被眼尖網友發現「神撞臉」中國對手梁偉鏗，他也大方在IG分享出模仿梁偉鏗的照片，並打趣詢問網友們表示：「揣摩了一下，有像嗎？」

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蔡哥的模仿照發布不到半天，按讚人數迅速破萬，就連羽球天后戴資穎也現身留言：「蔡哥～你終於發現了！」讓他大笑表示：「等等，小戴妳是有看過本人的，真的有像嗎？」讓同樣見過梁偉鏗的王齊麟也認證：「超像哈哈哈哈哈！」蔡哥則要麟洋配在金牌戰加油，王齊麟也幽默表示：「明天手下留情！」

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