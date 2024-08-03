開賣吳亦凡「二審法院座位」！最貴「3萬」網無言：都判完了

吳亦凡遭網紅都美竹指控性侵，從頂流偶像淪落成性侵犯。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲的吳亦凡2021年涉嫌性侵女網紅被羈押，遭判13年有期徒刑，從頂流偶像淪落成性侵犯。而近日，微博上竟有網友在兜售「二審法院座位」，引起許多網友興趣想要購買。



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微博近日瘋傳吳亦凡二審法院座位售票截圖，而地點在北京第三人名中級法院，票價為第一排的連坐3個名額，一個要價7000人名幣（約台幣3.1萬元），而其他隨機座位，一個則要價4000人民幣（約1.8萬）。



有網友在兜售吳亦凡二審法院座位，已被證實造假。（翻攝自微博）

消息一出瞬間吸引眾多網友詢問：「我是真想去。」、「求打折票。」但也有網友出面闢謠：「二審去年都判完了。」、「這是什麼新型詐騙...」、「都進去蹲了一年了...」事實上，全案早在去年11月公布二審結果，北京市第三中級人民法院駁回上訴，並維持原判。

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☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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