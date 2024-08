ELKIE曝子瑜Solo出道心情 暗示新曲風格很XX：一聽瘋了

ELKIE笑說子瑜在後台開心的哭了。(翻攝自IG)

〔記者傅茗渝/台北報導〕韓國女團TWICE上週結束巡演,驚喜宣布忙內台灣成員周子瑜將solo出道,消息馬上高掛各國社群熱搜。子瑜閨蜜「ELKIE」莊錠欣今(3)出席「2024善愛嘉年華」,坦言自己早知情,還語帶玄機透露:「子瑜新曲很洗腦!」

TWICE日前在日產體育場舉辦「TWICE READY TO BE IN JAPAN SPECIAL」演唱會,迎來五巡最終場,ELKIE特別飛往日本支持閨蜜,直呼子瑜台上一哭,自己眼淚也差點憋不住。兩人在後台相見時,子瑜更是嚎啕大哭,「她的哭是開心的,但姐姐們一直說『別哭了!別哭了!還要拍照呢』」她才趕緊收拾淚水,不過短片曝光仍被發現子瑜臉上淚痕未乾。

ELKIE早知情子瑜SOLO計畫。(翻攝自IG)

ELKIE也邀子瑜合體新曲《Everyday》舞蹈challenge,透露兩人演唱會前一晚閒聊,她就問子瑜明天要不要拍影片?沒想到子瑜早有準備,「她說『好啊好啊,我其實會跳』,她已經看很多次,我在後台簡單講一下,我們就很快拍了兩次。」而子瑜solo消息掀起熱議,ELKIE笑說很早就知道,甚至已經對歌曲朗朗上口,「我可以先說這首歌很洗腦!真的是我相信所有人看到之後都會『哇』、『瘋了』,跟以前風格完全不一樣。」

ELKIE今出席「2024善愛嘉年華」活動。(小樹傳愛協會提供)

她也發了很多網路上粉絲大哭的影片給子瑜看,笑說子瑜有點傻住表示:「哇!好激動喔。」也坦言即將solo有點小緊張,「我說不用緊張,大家都覺得你很棒,她就有傳愛心之類的。」兩人私下無話不談,有時對話,有時發個有趣梗圖、小短片,「我們通常先問你在幹嘛?在忙什麼呀?如果沒在忙的話就會視訊。」閨蜜天南地北聊起來,經常一兩個小時都不夠,被虧都能開完一場演場會了,足見私下好交情。

