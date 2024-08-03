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ELKIE曝子瑜Solo出道心情 暗示新曲風格很XX：一聽瘋了

ELKIE笑說子瑜在後台開心的哭了。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國女團TWICE上週結束巡演，驚喜宣布忙內台灣成員周子瑜將solo出道，消息馬上高掛各國社群熱搜。子瑜閨蜜「ELKIE」莊錠欣今（3）出席「2024善愛嘉年華」，坦言自己早知情，還語帶玄機透露：「子瑜新曲很洗腦！」

TWICE日前在日產體育場舉辦「TWICE READY TO BE IN JAPAN SPECIAL」演唱會，迎來五巡最終場，ELKIE特別飛往日本支持閨蜜，直呼子瑜台上一哭，自己眼淚也差點憋不住。兩人在後台相見時，子瑜更是嚎啕大哭，「她的哭是開心的，但姐姐們一直說『別哭了！別哭了！還要拍照呢』」她才趕緊收拾淚水，不過短片曝光仍被發現子瑜臉上淚痕未乾。

ELKIE早知情子瑜SOLO計畫。（翻攝自IG）

ELKIE也邀子瑜合體新曲《Everyday》舞蹈challenge，透露兩人演唱會前一晚閒聊，她就問子瑜明天要不要拍影片？沒想到子瑜早有準備，「她說『好啊好啊，我其實會跳』，她已經看很多次，我在後台簡單講一下，我們就很快拍了兩次。」而子瑜solo消息掀起熱議，ELKIE笑說很早就知道，甚至已經對歌曲朗朗上口，「我可以先說這首歌很洗腦！真的是我相信所有人看到之後都會『哇』、『瘋了』，跟以前風格完全不一樣。」

ELKIE今出席「2024善愛嘉年華」活動。（小樹傳愛協會提供）

她也發了很多網路上粉絲大哭的影片給子瑜看，笑說子瑜有點傻住表示：「哇！好激動喔。」也坦言即將solo有點小緊張，「我說不用緊張，大家都覺得你很棒，她就有傳愛心之類的。」兩人私下無話不談，有時對話，有時發個有趣梗圖、小短片，「我們通常先問你在幹嘛？在忙什麼呀？如果沒在忙的話就會視訊。」閨蜜天南地北聊起來，經常一兩個小時都不夠，被虧都能開完一場演場會了，足見私下好交情。

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