晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

JK羅琳「國際公審」拳后林郁庭！蕭彤雯看哭：台灣孩子在外被欺負

「台灣拳后」林郁婷遭JK羅琳（J.K. Rowling）國際公審，賽後又被外媒追問性別議題。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，卻無端被部分媒體炒作性別議題，連《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）也轉發相關報導，一連引發諸多爭議。對此，前主播蕭彤雯深感不捨，坦言自己雖不懂也不愛拳擊，但見林郁婷陷入爭議，甚至被外國媒體逼問，讓她難過到流下眼淚。

林郁婷近日遭部分媒體針對性別議題進行炒作，就連作家JK羅琳也轉載報導發表妄言，完全無視「PBU」巴黎奧運籌備會拳擊工作小組以及「IOC」國際奧會發出的聯合聲明，當中表明了所有參加巴黎奧運拳擊比賽的選手都符合比賽資格，性別以及年齡都以護照登載的為主。

連日來的爭議讓全台各界為林郁婷抱屈，前主播蕭彤雯今（3日）為此感到不捨，認為林郁婷以170左右的身高，在57公斤級賽事中以手長獲得優勢，但除了先天的優點，後天加上魔鬼般的訓練量，「她的實力，真的不容許被『作弊』二字侮辱！」

蕭彤雯（圖）為林郁婷的遭遇深感不捨而落淚。（翻攝自臉書）

在得知林郁婷學拳的初衷，是為了保護母親免受家暴父的傷害，卻無端遭掀性別議題，又被外國媒體追問，這讓蕭彤雯忍不住泛淚，形容此景就像是「我們台灣的孩子，在外頭被人欺負了！」並強調在台灣登記戶口時，會以身分證號碼開頭1或2標註性別，因此不容質疑。

最後，蕭彤雯認為人類若男性或女性荷爾蒙較多，外表和體力表現便會做出對應，如果在小時候被發現這樣的狀況，為了讓她運動表現更好，應該就會透過藥物做一些控制，但不應該說是作弊或不自然，因此她始終相信林郁婷，「看到她明明該展露笑容之際，卻因為這些質疑，使勝利蒙塵，讓自己長期的努力與實力被淡化，我真的非常心疼。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中