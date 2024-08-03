JK羅琳「國際公審」拳后林郁庭！蕭彤雯看哭：台灣孩子在外被欺負

「台灣拳后」林郁婷遭JK羅琳（J.K. Rowling）國際公審，賽後又被外媒追問性別議題。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，卻無端被部分媒體炒作性別議題，連《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）也轉發相關報導，一連引發諸多爭議。對此，前主播蕭彤雯深感不捨，坦言自己雖不懂也不愛拳擊，但見林郁婷陷入爭議，甚至被外國媒體逼問，讓她難過到流下眼淚。

林郁婷近日遭部分媒體針對性別議題進行炒作，就連作家JK羅琳也轉載報導發表妄言，完全無視「PBU」巴黎奧運籌備會拳擊工作小組以及「IOC」國際奧會發出的聯合聲明，當中表明了所有參加巴黎奧運拳擊比賽的選手都符合比賽資格，性別以及年齡都以護照登載的為主。

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連日來的爭議讓全台各界為林郁婷抱屈，前主播蕭彤雯今（3日）為此感到不捨，認為林郁婷以170左右的身高，在57公斤級賽事中以手長獲得優勢，但除了先天的優點，後天加上魔鬼般的訓練量，「她的實力，真的不容許被『作弊』二字侮辱！」

蕭彤雯（圖）為林郁婷的遭遇深感不捨而落淚。（翻攝自臉書）

在得知林郁婷學拳的初衷，是為了保護母親免受家暴父的傷害，卻無端遭掀性別議題，又被外國媒體追問，這讓蕭彤雯忍不住泛淚，形容此景就像是「我們台灣的孩子，在外頭被人欺負了！」並強調在台灣登記戶口時，會以身分證號碼開頭1或2標註性別，因此不容質疑。

最後，蕭彤雯認為人類若男性或女性荷爾蒙較多，外表和體力表現便會做出對應，如果在小時候被發現這樣的狀況，為了讓她運動表現更好，應該就會透過藥物做一些控制，但不應該說是作弊或不自然，因此她始終相信林郁婷，「看到她明明該展露笑容之際，卻因為這些質疑，使勝利蒙塵，讓自己長期的努力與實力被淡化，我真的非常心疼。」

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