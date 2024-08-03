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娛樂 音樂

阿信認了吃醋！53歲光良不止凍齡 超驚人身材讓人不敢相信

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會唱進中國太原，第二場邀來昔日同門光良擔任嘉賓，主唱阿信看到光良的凍齡模樣驚呼：「我們今天時光機壞掉了，懷疑時光機被你偷走，如果說有變，就是光良身上多了很多肌肉。」歌迷更不相信，光良已經53歲了。

光良大方放送腹肌。（相信音樂提供）

當光良一現身，滿場歌迷尖叫聲破表，他助陣五月天合唱《突然好想你》，被阿信爆料身材愈來愈來，接著滿場大喊「脫掉」，力拱光良秀肌肉。

五月天舉辦演唱會，光良（中）擔任嘉賓力挺。（相信音樂提供）

阿信先是解圍：「這是五月天的票，你們要看光良的肌肉要在光良演唱會。」沒想到光良非常大方，除了和歌迷約定未來演唱會再見，直接在現場露出精實腹肌，接著怪獸接力，在全場力拱下小掀衣服，兩人輪番放送福利，全場嗨到不行。

光良在自己的演唱會上脫衣秀出猛肌。（翻攝臉書）

阿信透露之前曾前往觀賞演出，光良很多歌都是全場大合唱，尤其是《童話》這首歌，接著他們一起合唱光良的這首經典歌曲，歌迷合唱聲之大，讓阿信作勢吃醋地說：「沒想到，今天聽到最大的合唱聲是這首歌。」

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