韓國DPR要來了！喊話台灣粉絲：繼續做夢

DPR CREAM(左起)、DPR IAN、DPR ARTIC將在12月來台開唱。(遠雄創藝提供)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕韓國大勢獨立音樂廠牌DPR今天(2日)宣布,將在12月28日於新北市工商展覽中心舉行演唱會「DPR - The Dream Reborn World Tour 2024 in TAIPEI」,他們兩年前就曾來台舉辦演出,成員回憶先前來台演出的經驗表示,台灣觀眾的熱情能量讓他們印象十分深刻。

此次參加演出的成員包括DPR IAN、DPR CREAM及DPR ARTIC,DPR過去曾於2022年「DPR The Regime World Tour」來台舉辦演出,他們分享:「其實我們很驚訝台灣有這麼多的DREAMers,我們真的非常感謝你們的支持!之前來台灣我們沒有太多時間觀光,這次我們想要嘗試台灣代表性的美食,請大家在演出時跟我們推薦!」

請繼續往下閱讀...

談到這次演唱會,成員們大方跟樂迷預告在影像、舞台燈光上有不少全新的視覺設計「請準備好迎接DPR團隊帶來的視覺體驗!」除此之外,他們也興奮的和粉絲們喊話:「很快就會見到你們了,台灣的DREAMers請繼續做夢!」

韓國獨立音樂廠牌DPR成立於2015年,全名為DREAM PERFECT REGIME(夢想、完美、體制),其中「夢想」一詞也是粉絲名「DREAMers 做夢的人」的由來。DPR與其他音樂廠牌最大的不同就是成員除了音樂本身,還各自涉略了不同領域,集結而成DPR的原創美感,憑藉全員帥氣外型與國際風格的編曲,成立短短數年遍在全球掀起廣大關注,其中就包括擁有壯碩肌肉、性格刺青的「魅力壞男孩」DPR IAN、全能音樂製作人兼歌手DPR CREAM、以及DJ出身的ARTIC。

DPR世界巡迴台北站海報出爐。(遠雄創藝提供)

「DPR - The Dream Reborn World Tour 2024 in TAIPEI」演場會門票將於8月16日上午10點正式全面啟售。此次巡迴包含北美、南美、歐洲、亞洲的27個城市,而台北站是亞洲巡迴的最後一站,也是2024年 DPR World Tour 的壓軸演出場次。為了跟 DREAMers 有更多互動,本次演唱會推出了限量的VIP票種,除了可以獲得優先入場的資格,更可擁有與DPR成員們合照的福利。更多「DPR - The Dream Reborn World Tour 2024 in TAIPEI」的資訊,請至售票頁面查詢。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法