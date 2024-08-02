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娛樂 日韓

韓國DPR要來了！喊話台灣粉絲：繼續做夢

DPR CREAM（左起）、DPR IAN、DPR ARTIC將在12月來台開唱。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國大勢獨立音樂廠牌DPR今天（2日）宣布，將在12月28日於新北市工商展覽中心舉行演唱會「DPR - The Dream Reborn World Tour 2024 in TAIPEI」，他們兩年前就曾來台舉辦演出，成員回憶先前來台演出的經驗表示，台灣觀眾的熱情能量讓他們印象十分深刻。

此次參加演出的成員包括DPR IAN、DPR CREAM及DPR ARTIC，DPR過去曾於2022年「DPR The Regime World Tour」來台舉辦演出，他們分享：「其實我們很驚訝台灣有這麼多的DREAMers，我們真的非常感謝你們的支持！之前來台灣我們沒有太多時間觀光，這次我們想要嘗試台灣代表性的美食，請大家在演出時跟我們推薦！」

談到這次演唱會，成員們大方跟樂迷預告在影像、舞台燈光上有不少全新的視覺設計「請準備好迎接DPR團隊帶來的視覺體驗！」除此之外，他們也興奮的和粉絲們喊話：「很快就會見到你們了，台灣的DREAMers請繼續做夢！」

韓國獨立音樂廠牌DPR成立於2015年，全名為DREAM PERFECT REGIME（夢想、完美、體制），其中「夢想」一詞也是粉絲名「DREAMers 做夢的人」的由來。DPR與其他音樂廠牌最大的不同就是成員除了音樂本身，還各自涉略了不同領域，集結而成DPR的原創美感，憑藉全員帥氣外型與國際風格的編曲，成立短短數年遍在全球掀起廣大關注，其中就包括擁有壯碩肌肉、性格刺青的「魅力壞男孩」DPR IAN、全能音樂製作人兼歌手DPR CREAM、以及DJ出身的ARTIC。

DPR世界巡迴台北站海報出爐。（遠雄創藝提供）

「DPR - The Dream Reborn World Tour 2024 in TAIPEI」演場會門票將於8月16日上午10點正式全面啟售。此次巡迴包含北美、南美、歐洲、亞洲的27個城市，而台北站是亞洲巡迴的最後一站，也是2024年 DPR World Tour 的壓軸演出場次。為了跟 DREAMers 有更多互動，本次演唱會推出了限量的VIP票種，除了可以獲得優先入場的資格，更可擁有與DPR成員們合照的福利。更多「DPR - The Dream Reborn World Tour 2024 in TAIPEI」的資訊，請至售票頁面查詢。

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