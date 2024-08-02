晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不甩「十盛」紛爭 小吳飛富國島4倍價升商務艙當盤子

見習網美小吳。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因手搖飲品牌「十盛」產品標示引起爭議的見習網美小吳，決定暫時把十盛拋在腦後，跟好友一同出國玩，今（2）小吳決定慶祝友人生日來趟富國島之旅，貼心的小吳為了讓壽星航程間能更自在，特別大手筆花4倍價格升等商務艙，結果上了發機才發現只是坐在第一排，忍不住自嘲「盤子」。

花了4倍價錢升等商務艙卻發現只是坐在第一排，小吳自嘲盤子。（翻攝自IG）

小吳透過限時動態分享，他花4倍價格升等商務艙艙之後，實際搭乘只有2差異。小吳說，他和另外3位好友的慶生富國島之旅，因為沒有訂到傳統航空的機票，只能購買某航空再另外加碼4倍價格升等成商務艙，讓壽星有舒適的飛行體驗，沒想到上飛機後，發現自己只是坐在第一排並提供飛機餐，座位空間、大小都跟其他人一模一樣，小吳自嘲：「四個盤子，大家真的一般票就好了，我們讓大家笑一笑。」

關於「十盛」的事情由於爭議不斷，小吳表示一路上他收到支持者的紙條，鼓勵他每天開開心心，讓他相當感動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中