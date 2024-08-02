不甩「十盛」紛爭 小吳飛富國島4倍價升商務艙當盤子

見習網美小吳。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕因手搖飲品牌「十盛」產品標示引起爭議的見習網美小吳，決定暫時把十盛拋在腦後，跟好友一同出國玩，今（2）小吳決定慶祝友人生日來趟富國島之旅，貼心的小吳為了讓壽星航程間能更自在，特別大手筆花4倍價格升等商務艙，結果上了發機才發現只是坐在第一排，忍不住自嘲「盤子」。

花了4倍價錢升等商務艙卻發現只是坐在第一排，小吳自嘲盤子。（翻攝自IG）

小吳透過限時動態分享，他花4倍價格升等商務艙艙之後，實際搭乘只有2差異。小吳說，他和另外3位好友的慶生富國島之旅，因為沒有訂到傳統航空的機票，只能購買某航空再另外加碼4倍價格升等成商務艙，讓壽星有舒適的飛行體驗，沒想到上飛機後，發現自己只是坐在第一排並提供飛機餐，座位空間、大小都跟其他人一模一樣，小吳自嘲：「四個盤子，大家真的一般票就好了，我們讓大家笑一笑。」

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關於「十盛」的事情由於爭議不斷，小吳表示一路上他收到支持者的紙條，鼓勵他每天開開心心，讓他相當感動。

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