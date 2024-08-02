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娛樂 日韓

大勢韓團Stray Kids首登高雄世運館 搶票這裡最快！

Stray Kids有共同追求夢想、尋找曙光的理念。（翻攝自IG）

實習記者嚴郁婷、記者馮亦寧／台北報導〕韓國大勢男團Stray Kids正規三輯《★★★★★（5-STAR）》接連打破K-POP紀錄，連續三次登上了美國論壇「Billboard 200」以及「Artist 100」的冠軍，成功橫掃海內外排行榜。在STAY（粉絲名）的期待下，終於宣布要在今年11月唱進高雄世運主場館。

Stray Kids世界巡迴「dominATE」台灣場確定將於11月2日在高雄世運主場館舉辦，Live Nation會員預售於8月8日早上11點搶先開賣；拓元售票系統則在8月9日早上11點全面開賣，票價自1800～7800元不等。

Stray Kids世界巡迴「dominATE KAOHSIUNG」海報。（翻攝自X）

Stray Kids為JYP旗下的八人男子團體，於2018年3月25日正式出道。團名由成員一同構思，原為「迷路的孩子」之意，後衍生出共同追求夢想、尋找曙光的理念。成員們不僅精通舞蹈、歌唱，甚至饒舌之外，也擅長作詞與作曲，實力強悍的他們也因此在海外擁有相當高的人氣。

詳細售票訊息請洽拓元售票系統。

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