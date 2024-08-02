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娛樂 最新消息

換衣「遭陌生男掀門簾」！成語蕎嚇壞尖叫 監視器畫面曝光

成語蕎日前在更衣時突遭陌生男子掀開門簾。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星成語蕎擁有甜美外型及高挑身材，以模特兒身分出道備受關注，今（2）突發文透露，自己到某間店修改衣服，正當她在更衣間換衣服時，突遭陌生男子掀開門簾，讓她瞬間嚇壞尖叫，並曝光店家監視器畫面。

成語蕎曝光店家監視器畫面。（翻攝自Threads）

成語蕎在Threads上發文透露，自己當時換衣服到一半，突然被一名陌生男子打開簾子，「我直接尖叫！他就說抱歉不知道裡面有人？」但成語蕎仍感到相當不滿，「奇怪，隔壁的簾子是開的，為什麼不去旁邊那間，真的是很傻眼」。

隨後，成語蕎也曝光店家的監視器畫面，讓她驚訝的是，當時店員已經指示該男子使用隔壁空著的更衣間，但男子仍誤開了她所在的更衣間簾子，嚇壞的她感到相當不安。文章曝光後，立即吸引網友討論，對成語蕎的遭遇紛紛給予安慰，「旁邊明明空的啊！他就是故意的」、「有意圖…是故意的！」、「真的滿扯的，看的出來那位小姐是指更裡面，不是指他旁邊說」。

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☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

由 @imjennycheng 發佈
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