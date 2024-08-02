「萬人迷」木村拓哉代言香港外賣平台 全身散發粉紅泡泡

木村拓哉首度成為香港外賣平台代言。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本巨星木村拓哉首度擔任香港外賣平台廣告男主角，宣傳日本速食楓糖鬆餅漢堡系列。穿上粉紅色制服的木村拓哉看起來還是很帥，而且整個廣告木村拓哉都散發出溫柔氣息，讓人覺得超有魅力。

木村拓哉手上拿著速食，其實他和日本的速食業者並未續約。（翻攝自X）

在外賣廣告中，一名少女夢見木村拓哉在床邊和她聊天，但是少女又怕自己趕不及早餐時段，因為她也很想吃楓糖鬆餅漢堡，在天平的兩頭少女難以抉擇，只好狠下心跟夢中的木村拓哉說掰掰。沒想到此時來個大反轉，木村拓哉跳起來牽起少女的手，溫柔說：「大丈夫（だいじょうぶ，沒關係之意）」並遞給少女她想要的美食。

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木村拓哉為了第3張個人專輯特意到沙漠取景。（翻攝自X）

廣告拍攝過程順利，木村拓哉也痛下苦功學粵語，這支廣告預計於本月5日開始播出，另外日本速食業者並未與木村拓哉續約，這回可說是「隔空」給速食業者一個小驚喜。

另外，木村拓哉本月14日將推出第3張個人專輯《See You There》，為求完美專輯封面照片還專程到沙漠拍攝。

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