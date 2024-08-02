ITZY留真自拍被講「去打肉毒」！作曲家Friday遭網砲轟

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團ITZY人氣爆紅，近日來台開演唱會，擠爆小巨蛋。成員留真更新10張自拍和側拍照，卻被作曲家Friday（姜正勳）留言要她去打肉毒，瞬間引起網友砲轟，事後Friday將留言刪除，並關閉IG留言功能，而留真也出來替他澄清了。

留真PO出多張照片，Friday開玩笑留言惹議。（翻攝自IG）

留真10日大方分享10張側拍和自拍，第一張選擇了露出俏皮表情的滿版半臉照，其他照片可見還有身穿表演服的側拍，和休息時間的休閒照。不過，曾製作多首ITZY熱門曲的作曲家Friday卻留言說「留真啊，去打肉毒吧」，這個留言被粉絲認為是在暗諷留真臉胖，引發網路砲轟。

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Friday對留真開玩笑，引發網友不滿。（翻攝自IG）



事發後Friday緊急將留言刪除，但早已來不及，個人IG最新貼文被網友灌爆，因此他將自己的IG留言功能關閉隱藏。面對網友對Friday的炮火，留真出面說明對方已經親自道歉，對方其實只想稱讚她很美，但覺得直接講有點肉麻便開了玩笑，同時，Friday也向粉絲致歉。

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