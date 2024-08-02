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娛樂 日韓

李善均生前傳訊趙震雄「謝謝你代演」 簡訊內容曝光逼哭眾人

趙震雄接替李善均出演《無路可走：輪盤賭》。（達志影像）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員李善均2023年12月輕生離世，原定主演戲劇《無路可走：輪盤賭》，因為在開拍前2周爆出吸毒疑雲遭換角，改由趙震雄代打出演。近日影集上線，演員們積極宣傳，趙震雄也罕見開口提及李善均。

戲劇《無路可走：輪盤賭》於31日上線播出，近期演員們忙著接受各大媒體採訪宣傳，趙震雄談及李善均生前曾私下傳簡訊向他致謝，表示李善均對他來說就像親哥哥般的存在，當時劇組急忙找他救火，通常需要花好幾個月時間讀劇本的他，只花了2天時間讀，就選擇接下重擔。

李善均輕生離世。（翻攝自X）

趙震雄更透露，李善均當時正處於水生火熱的調查之中，但仍傳了簡訊給他，「謝謝是由你來代演，我感到很可靠。」另外還告訴趙震雄，「我不久後就會去向劇組道歉，到時候再喝杯燒酒吧！」怎料，李善均最終在調查後的2個月內輕生離世，如今生前簡訊曝光，令粉絲們感傷不捨。

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