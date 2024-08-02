日網紅「脫內褲」挑戰！點閱百萬就倒立 秒破150萬洩照惹怒網

日本網紅つなまよ上傳脫內褲影片，撐破百萬就「脫內褲倒立」。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本網紅つなまよ日前在社群平台上傳一段影片，可見她在影片中緩緩將內褲脫下，聲稱該支影片點閱破百萬就會「脫內褲倒立」，結果點閱馬上就達150萬，但つなまよ送給粉絲的達標禮，卻讓網友看了都氣炸。

つなまよ在社群平台X上傳一段7秒的影片，只見她穿著寬鬆大T恤，營造出下半身失蹤的效果，隨後便從下擺內脫下一條粉紅色的內褲，並承諾「如果影片能引起一百萬次的關注，我就會這樣倒立」，沒想到點閱馬上就達到150萬。

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隨著點閱破百萬，つなまよ昨（1）在社群發布了一張「倒立」的照片，但其實只是將一張正常站立的照片選轉180度而已，更配文笑說「我倒立著」。照片一出，網友們瞬間被點燃怒火，紛紛留言「但我很生氣」、「顛倒的圖片？」、「我笑不出來」、「警官，這是騙子」。

つなまよ送給粉絲的達標禮引起怒火。（翻攝自X）

面對眾多粉絲的不滿，つなまよ再次發文坦承自己說的謊，並求助寫下，「我對朋友撒謊說我可以倒立，請告訴我怎樣才能不被罵，而掩飾這個謊言」，對此，網友也留言表示「沒有！誠實有時是必要的」、「做不到的話也沒辦法」，但也有不少人早已預料到，「我想了一下，果然如此」、「一如既往的那麼可愛」、「太可愛了所以就原諒你了」。

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