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娛樂 最新消息

陳子鴻要幫忙牽線江蕙 蔣萬安：希望二姐給予大巨蛋辦演唱會建議

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安日前喊話「二姐」江蕙來台北大巨蛋開唱，江蕙經紀人陳子鴻昨於臉書表示已將訊息轉達，如果蔣萬安想要自己跟二姐談也可以幫忙牽線。對此，蔣萬安今（2日）表示，也希望借助二姐的專業經驗，請教對於大巨蛋舉辦演場會的建議。

蔣萬安說，感謝陳子鴻幫忙牽線，很期待可以親自跟江蕙見面，也想請教二姐對於大巨蛋舉辦演唱會的建議。（記者甘孟霖攝）

對於蔣萬安的邀請，陳子鴻原本回應說江蕙沒有復出計畫；但昨日又於臉書轉述江蕙說法，江蕙表示感謝市長和歌迷的厚愛，很想念大家，也很感謝大家。陳子鴻也說：「還是市長您這位超級粉絲要不要自己和二姐談一談？我可以幫你們約哈哈。」

蔣萬安今上午出席北市府員工親子日開幕暨運動嘉年華，會前被堵訪表示，感謝陳子鴻的幫忙，他非常興奮也很期待可以親自跟江蕙見面，好好談一談，他也很希望二姐能夠憑藉過去多年的專業經驗，給予大巨蛋這個場地未來舉辦演唱會一些建議，例如如何規劃、相關設備、空間等等。

對於國慶晚會是否能在大巨蛋舉辦，蔣萬安表示，目前場地還在進行相關消防安全檢查，最終要回到台北市政府做安全把關，如果沒有符合標準，市府將要求限期改善，一定會努力讓場地符合安全規範。至於國慶晚會也有備案，如果屆時大巨蛋仍不符合規範，就會選在台大體育館，但首選還是以空間最大、不受天候影響的大巨蛋，希望廣邀民眾一起參與國家慶典。

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