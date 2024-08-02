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娛樂 最新消息

五熊國1麻豆段車禍被撞翻 警已鎖定嫌疑車輛

〔記者劉婉君／台南報導〕藝人「五熊」蔡頤榛昨（1）日發文自曝，7月31日深夜在國道發生車禍，車子被後方車輛追撞「翻了好幾圈」，對方還肇事逃逸，希望有目擊者可以提供行車紀錄器影片。國道公路警察局第四公路警察大隊今天表示，已鎖定嫌疑車輛，將通知到案說明。

五熊。（資料照，記者陳奕全攝）

五熊在臉書發文指出，7月31日深夜從台南返回台中途中，車子才剛開上國道1號10分鐘左右，就在國道1號北向300.4公里麻豆路段，被一輛馬自達廠牌的車輛從右後方撞上，五熊搭乘的車子飛了起來，翻了好幾圈，撞到內側護欄才停下來，她們自行爬到車外脫困，警察及救護人員也獲報趕到，但肇事車輛卻已逃逸。

藝人五熊7月31日深夜在國道1號北上台南麻豆段，遭後方不明車輛追撞側翻，肇事車輛逃逸，國道警察已鎖定對象。（民眾提供）

五熊在文中表示，事故後到醫院做了一系列檢查，胸和背持續疼痛，因行車紀錄器未明顯拍到肇事車輛的車牌號碼，現場即時影像也調不出來，懇求目擊者提供行車紀錄器影像。

藝人五熊7月31日深夜在國道1號北上台南麻豆段，遭後方不明車輛追撞側翻，肇事車輛逃逸，國道警察已鎖定對象。（民眾提供）

國道警察表示，該起事故造成被撞擊車輛上的駕駛及乘客共2人輕傷，駕駛人酒測值為0，肇事的不明車輛則在肇事後逕行駛離現場，經調閱CCTV、ETC資料追查，現已鎖定嫌疑車輛，將通知到案說明。

藝人五熊7月31日深夜在國道1號北上台南麻豆段，遭後方不明車輛追撞側翻，肇事車輛逃逸，國道警察已鎖定對象。（民眾提供）

針對涉嫌肇事逃逸的駕駛人，國道警察指出，依刑法第185條之4，駕車發生交通事故，致人傷害而逃逸者，可處六月以上五年以下有期徒刑。同時可依道路交通管理處罰條例第62條，處罰3000至9000元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

藝人五熊7月31日深夜在國道1號北上台南麻豆段，遭後方不明車輛追撞側翻，肇事車輛逃逸，國道警察已鎖定對象。（民眾提供）

國道警察表示，五熊所搭乘的車輛在遭到撞擊後失控並撞擊護欄，因駕駛及乘客均有繫安全帶而固定於座位上，未造成嚴重傷亡，提醒用路人，駕車及乘車均要繫妥安全帶。

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