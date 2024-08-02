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（獨家專訪3-1）驚悚大師攜愛女佈《圈套》竟藏愛的家書！奈沙馬蘭親曝誠實面

喬許哈奈特（左）在《圈套》陪同女兒參加一場演唱會，沒想到卻是警方為抓到連環殺人犯設下的圈套。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕新世代驚悚大師M.奈沙馬蘭自編自導全新驚悚新片《圈套》，和身為歌手的女兒瑟莉卡沙馬蘭一同合作，瑟莉卡除了為電影創作一整張專輯，更在片中化身流行天后「渡鴉夫人」，演出一場完整演唱會，奈沙馬蘭除了大讚女兒才華，更坦言為她感到驕傲，「和她一起工作是一段美妙的經歷。」

《圈套》描述喬許哈奈特飾演的父親陪同女兒參加一場演唱會，沒想到整場演唱會卻是警方為抓到連環殺人犯「屠夫」而設下的圈套。喬許曾透露認識導演奈沙馬蘭多年，終於有機會和他合作，奈沙馬蘭則形容過程宛如電影魔法，「我寫了一些東西，而正好喬許走進了故事裡，然後魔法發生了，我覺得很幸運這一切能發生。」

喬許哈奈特（左）和導演M.奈沙馬蘭認識多年，終於合作《圈套》。（華納兄弟提供）

奈沙馬蘭透露故事起源來自於和女兒瑟莉卡的對話，兩人原想合作音樂電影，他卻突發奇想加入了驚悚元素，「我相信瑟莉卡能寫出一張專輯，我們能像參加演唱會一樣體驗一場音樂盛會，然後把這一切交織在一部驚悚片當中。於是我們開始建構這個故事，決定以一對父女為中心，接著不斷融合演唱會與發生在現場的黑暗面。」

電影像是為女兒寫一封「愛的家書」，奈沙馬蘭表示，和女兒瑟莉卡合作過程非常美好，「我們對彼此所做的事都非常尊重，瑟莉卡對我來說是世界級的音樂家，她什麼都能做，寫作、作曲、製作和表演，所以當我給她這個挑戰的時候，無論是我、喬許、觀眾都大感驚訝，對於她的表演，每個人的下巴都快掉下來了！」

導演M.奈沙馬蘭（右）和女兒瑟莉卡沙馬蘭合作《圈套》，對女兒相當驕傲。（華納兄弟提供）

除了《圈套》，奈沙馬蘭今年也監製了二女兒伊莎娜奈沙馬蘭執導的驚悚片《窺探者》，他除了悄悄在新片中放入該片彩蛋，講起自己的孩子們更充滿作為父親的驕傲，「我一路看著我的女兒們精進自我、對抗自己的心魔，她們唯一不會妥協的就是保持真誠，關於這點她們也讓我上了全新的一課。」

為此奈沙馬蘭也將這種真誠加入《圈套》之中，「這部電影的中心是音樂，和我其他電影比起來很新穎也很不同，有點瘋狂，但又源自愉快和玩樂。」他覺得人都要對自己的現況保持誠實，不能明明不開心又要裝開心，「或是我明明不是黑暗的人，又要假裝自己很黑暗，所以《圈套》是帶點調皮的，因為這就是我寫劇本時所處的狀態，我希望觀眾也能感覺到。」《圈套》已在台上映。

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