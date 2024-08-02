許光漢被大咖韓星要簽名！《請回答1988》劉宰明看好：他能成為世界級

劉宰明在《無路可走：輪盤賭》中飾演重刑犯金國浩。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕許光漢進軍國際，去年到韓國拍攝《無路可走：輪盤賭》受到韓星劉宰明不少照顧，劉宰明看好許光漢成為世界級的演員，對他的工作態度讚譽有加，更透露有工作人員透過他來要許光漢的簽名。

劉宰明接受台灣媒體訪問以中文打招呼，問及對許光漢的初印象時，他先說聲對不起，因為過去他沒有看過許光漢的任何作品，也不知道他是在台灣很有名的演員，但第一眼見到許光漢時覺得實在太帥了，但之後在合作的過程中，感受到他真的是位非常認真的演員。

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劉宰明在《無路可走：輪盤賭》中展現令人不寒而慄的演技。（Disney+提供）

劉宰明認為，明明天氣寒冷的時候要拍攝動作戲，但許光漢的辛苦卻不寫在臉上，看得出來他盡了最大努力，且明明是在陌生的環境下工作，許光漢卻願意分享自己的想法、提出很好的idea，「而且我們明明是不同國籍的前輩，他卻很能融入現場，所有韓國演員都說他是很優秀的演員。」

許光漢則稱他與朋友都看過劉宰明許多作品，像是《梨泰院CLASS》、《請回答1988》及《收屍人》等作品，稱他是「OG級」（先驅、教父）般的存在，親自能夠到現場感受到劉宰明的演技，他覺得非常榮幸，更趁機幫台灣人告白「很多朋友喜歡前輩」。

許光漢在《無路可走：輪盤賭》的態度獲得前輩讚賞。（Disney+提供）

劉宰明雖然不清楚他哪部作品在台灣很有名，但他反過來爆料，稱有一位《請回答1988》的工作人員想很久才跟他開口，「他問我說，可否幫他拿許光漢的簽名，我才知道許光漢真的是很有名的演員！」更看好許光漢成為世界級的演員，劉宰明也強調會在遠方為他加油打氣，希望有機會再次合作。

回到作品，劉宰明表示兩人透過翻譯、身體語言溝通交流，有著百變形象的他強調每部戲、每個角色他都很認真對待，像是這次飾演重刑犯「金國浩」，這樣的反派角色讓他壓力很大，在現場與導演討論非常多，為了動作戲也努力練習拳擊、跑步，更透露會在聚餐時研究劇本，希望能夠帶給大家好的作品。《無路可走：輪盤賭》已在Disney+上線。

劉宰明（左）、許光漢提到《無路可走：輪盤賭》寒冬中的手銬戲，忍不住摸摸自己的手。（Disney+提供）

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