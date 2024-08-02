辱華上癮！英鋼琴家現身「致謝台灣」 無懼對幹中國小粉紅

英國鋼琴家卡瓦納踩著中國的痛處，手持並穿上中華民國台灣的國旗及上衣，對小粉紅們展開反擊。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）年初在倫敦車站演奏時，突遭一群小粉紅亂入鏡頭，搬出中國法條談肖像權，甚至無禮騷擾、挑釁並要求停止拍攝。對此，土耳其裔藝人吳鳳近日飛往英國找到卡瓦納，本人除了對台灣致謝，也將當下情況還原，更無懼以「虛偽」兩字對幹中國小粉紅。

吳鳳近日在YouTube頻道釋出與卡瓦納對答的影片，他詢問當時「到底發生何事？」卡瓦納則透露當下還有日本電視台的人員，他因此誤將這群中國電視台的小粉紅當作日本人，沒想到此舉會戳到對方痛處，氣憤認為他是在種族歧視。

請繼續往下閱讀...

隨後，數名手持五星旗的小粉紅開始引用中國法律，以「肖像權」為由要求卡瓦納停止拍攝，當下讓他感到相當不可理喻，認為是這群人擅自跑入鏡頭內。卡瓦納也表示，倘若小粉紅當時以理性、禮貌的態度詢問，自己有可能將影片刪除，但事與願違因此索性不刪。

吳鳳（左）近日飛往英國找到卡瓦納，本人除了還原當時情況，更向台灣人民致謝。（翻攝自YouTube）

卡瓦納最無言以對的是，這群中國小粉紅全住英國，過著西方生活、擁有IG帳號、觀看YouTube頻道，卻矛盾地在此讚頌中國、談中國法律，讓他不解痛批：「他們很虛偽！」最後，卡瓦納也向台灣人民致謝，因為許多台灣人到影片底下聲援，甚至遠赴現場給予支持，此舉讓他坦言相當感動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法