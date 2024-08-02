陳庭妮調查鬼醫院出事！暈倒後驚吐「見到嬰靈滿地爬」

陳庭妮在《幸福房屋事件簿》深入有鬧鬼傳聞的廢棄醫院查看。（逆光電影股份有限公司提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕蔡凡熙、陳庭妮主演靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》，戲裡攜手破解多起凶宅案件後，蔡凡熙慢慢成為獨當一面的房仲專員，從佛系躺平族變身有為青年，即使跟陳庭妮直球告白被拒，他也不退縮。

陳庭妮（右）、蔡凡熙在《幸福房屋事件簿》中的醫院燒金紙拜地基主，希望能順利讓房產成交。（逆光電影股份有限公司提供）

兩人劇中身處同個辦公室、座位就在旁邊，為了不讓彼此尷尬影響工作，蔡凡熙坐在旁邊傳訊息給陳庭妮說：「我單純想把內心的想法告訴妳，不接受也沒關係，能繼續當我的主管我也很開心。」他還起身90度彎腰鞠躬後，表示不會放棄，要變得更強讓陳庭妮刮目相看。

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本集「凶宅房仲小組」陳庭妮、蔡凡熙受遊戲公司委託，要尋找適合當作AR鬼屋樂園遊戲的場景，兩人來到一間傳聞有嬰靈出沒的廢棄鬼醫院，卻在調查時發生意外，陳庭妮突然在漆黑的地下室暈倒，蔡凡熙出借肩膀讓她休息恢復，她清醒後驚恐表示：「看到一群嬰兒朝我爬過來。」讓蔡凡熙決定獨自調查醫院鬧鬼的真相。

陳庭妮（右）、蔡凡熙在《幸福房屋事件簿》到傳聞有嬰靈出沒的廢棄鬼醫院。（逆光電影股份有限公司提供）

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