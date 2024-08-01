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娛樂 音樂

梁文音遭背叛離婚4年！不怕栽在帥哥手上 追求者曝光全說了

梁文音演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音遭前夫背叛離婚4年，今受訪羞認身邊不乏追求者，坦言就是愛帥哥，至於是否害怕再次栽在帥哥手上？她受訪自信說：「不會有下次了吧！」

為了10月的大型演唱會，梁文音以全新短髮造型亮相，今天在記者會上預告，新專輯正在籌備中，有望在演唱會時推出。

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梁文音。（記者陳奕全攝）

至於演唱會將安排哪些驚喜？梁文音表示：「我覺得我的歌迷要的不多，想要我在台上好好地唱歌，我也很享受看著他們在台下享受我唱歌的樣子。」

過去梁文音唱了許多悲慘情歌，坦言有些經典歌曲每唱必哭，「這次新專輯的也有，還有像《哭過就好了》、《最幸福的事》也會很有感覺，要看當下的氛圍。」　

梁文音受訪被關心感情狀態，坦言身邊有追求者，「追我的都偏年輕，最小20幾歲，大家關心話題不一樣，談不來！」

至於是否會想邀曖昧對象來演唱會？她笑說：「沒有特別發出邀請，我連跟朋友都說要看自己想辦法，因為我真的沒有時間（安排）。」

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