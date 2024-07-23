梁文音咔嚓剪了短髮！出道16年雙喜臨門 離婚親揭最好的證明

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音剪了短髮，驚喜推出新歌《短痛不如長痛》，更宣布將於10月12日首度登上台北國際會議中心（TICC）舉辦「為什麼聽情歌」大型售票演唱會，感謝粉絲16年來的支持陪伴。

梁文音10月將在TICC開唱。（環球提供）

梁文音表示：「16年來有很多的回憶，粉絲常告訴我，我的哪些歌曲陪伴著他們某些時光，而他們也跟著我的歌一起成長，我想說的是『我也一樣』，從情歌的旁觀者到陪伴者再到倖存者，情歌是我存在最好的證明。」

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談到對演唱會名稱「為什麼聽情歌」的解讀，梁文音說：「簡單講就是我的歌迷喜歡我唱情歌，而我也喜歡唱情歌；情歌是最能拉近心與心的距離，透過情歌可以與歌迷分享彼此的心事與情感生活，而我也很幸運從中獲得滿足。」

梁文音推出新歌《短痛不如長痛》。（環球提供）

梁文音回憶過去參加星光時期，常被戰友們說有著「老靈魂」，年紀輕輕卻能唱出令聽者也為之心碎的情歌。

梁文音坦言，當時只是投射情感、讓歌的詮釋聽起來像是情歌，她曾求教身邊許多前輩，前輩異口同聲表示唯一的方法就是「時間」。

梁文音曝光短髮新造型。（環球提供）

梁文音前幾年離婚恢復單身，很感謝時間的幫忙，開始學著把發生的事情內化，「承認所有遇過好或不好的事，這些經驗是我很好的武器，當我錄音時它就會來幫助我，我很喜歡我現在的狀態，愛情是不可能搞懂的，願意活在自己發生的每件事、愛每個面向的自己，就會感動別人。」也希望將這份感動，透過情歌傳遞給更多人。

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