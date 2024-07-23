晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

梁文音咔嚓剪了短髮！出道16年雙喜臨門 離婚親揭最好的證明

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音剪了短髮，驚喜推出新歌《短痛不如長痛》，更宣布將於10月12日首度登上台北國際會議中心（TICC）舉辦「為什麼聽情歌」大型售票演唱會，感謝粉絲16年來的支持陪伴。

梁文音10月將在TICC開唱。（環球提供）

梁文音表示：「16年來有很多的回憶，粉絲常告訴我，我的哪些歌曲陪伴著他們某些時光，而他們也跟著我的歌一起成長，我想說的是『我也一樣』，從情歌的旁觀者到陪伴者再到倖存者，情歌是我存在最好的證明。」

談到對演唱會名稱「為什麼聽情歌」的解讀，梁文音說：「簡單講就是我的歌迷喜歡我唱情歌，而我也喜歡唱情歌；情歌是最能拉近心與心的距離，透過情歌可以與歌迷分享彼此的心事與情感生活，而我也很幸運從中獲得滿足。」

梁文音推出新歌《短痛不如長痛》。（環球提供）

梁文音回憶過去參加星光時期，常被戰友們說有著「老靈魂」，年紀輕輕卻能唱出令聽者也為之心碎的情歌。

梁文音坦言，當時只是投射情感、讓歌的詮釋聽起來像是情歌，她曾求教身邊許多前輩，前輩異口同聲表示唯一的方法就是「時間」。

梁文音曝光短髮新造型。（環球提供）

梁文音前幾年離婚恢復單身，很感謝時間的幫忙，開始學著把發生的事情內化，「承認所有遇過好或不好的事，這些經驗是我很好的武器，當我錄音時它就會來幫助我，我很喜歡我現在的狀態，愛情是不可能搞懂的，願意活在自己發生的每件事、愛每個面向的自己，就會感動別人。」也希望將這份感動，透過情歌傳遞給更多人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中