梁文音怕張清芳介意當場落跑！ 聽到「這句話」直接噴淚

梁文音演唱會記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕梁文音10月在台北國際會議中心開唱，今天舉辦演唱會記者會，見到張清芳、A-Lin等星友錄製影片，在台上感動到噴淚。

梁文音淚灑記者會。（記者陳奕全攝）

當年梁文音參加《星光》，因為選唱張清芳的歌曲，而被封為「小張清芳」，對此她受訪直說「不敢當」，「我真的很怕她介意，有一次的活動，我在她前面唱歌，所以我一唱完就開溜了，真的很怕被她聽到。」

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在梁文音演唱會記者會上，張清芳特別錄了一段影片鼓勵她。（記者陳奕全攝）

沒想到多年過去，能夠有機會收到前輩滿滿鼓勵，張清芳誇讚梁文音「唱得最好」，讓梁文音又驚又喜，感動回應：「阿芳姐真的好暖、好照顧後輩，覺得收到滿滿的愛與力量，我會繼續加油的，好好為演唱會做足準備，希望到時候大家都可以來聽我唱情歌，我們一起大哭大笑。」

被問到在記者會上淚崩的原因？梁文音回應，「我剛開始看到Ａ-Lin的影片就想哭了，她唱情歌的境界真的很強，看到她幫我拍影片，我覺得很感動。」看到張清芳同樣感動到噴淚。

另外，還有陶晶瑩、王偉忠、詹仁雄、蕭敬騰、徐佳瑩、林宥嘉、李千娜、曾沛慈、魏如昀，好友A-Lin、張震嶽、鳳小岳、李玖哲、韋禮安、蕭煌奇、劉品言、麋先生等藝人獻上了祝福。

至於是否想邀請張清芳擔任演唱會嘉賓，梁文音談到，「每個都是我心裡超想要合作的對象，我一定會加油。」隨後預告有安排驚喜人選，暫時不能透露。

梁文音（左）舉辦演唱會記者會，環球唱片總經理謝定原站台。（記者陳奕全攝）

梁文音「為什麼聽情歌」演唱會將於10月12日於台北國際會議中心登場，門票將於8月3日中午12點於iBon售票系統開賣。

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