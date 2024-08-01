「最美空姐」林佩瑤險上不了飛機 怒翻白眼怪老公豬隊友

林佩瑤（左）與老公婚後五年重返義大利回為蜜月甜蜜。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星林佩瑤從《超級星光大道2》出道，過去曾任空服員的她被稱為「最美空姐」，近日她分享和老公飛到義大利度蜜月的影片，雖然義大利很美，但是提到出發前發生的各種事，林佩瑤忍不住翻了個大大的白眼，還問：「你們身邊也有雷包隊友嗎？」

林佩瑤忍不住說老公是豬隊友。（翻攝自IG）

這次林佩瑤跟老公到義大利，是事隔5年的幸福重溫，不過出發前老公竟然把包包弄丟，這個小插曲卻引發大風波。林佩瑤還為這件事拍影片，林佩瑤和老公為了旅行，特別把家裡的寵物兔送到寵物旅館，準備離開前，老公卻說自己沒帶包包，於是夫妻倆趕緊火速趕回家拿包包。回到家，發現根本沒有包包啊？林佩瑤原本擔心這件小事會影響老公出國遊玩的心情，沒想到老公不但沒受影響，還開心說：「出來玩要保持好心情」把林佩瑤搞得哭笑不得。

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林佩瑤最後呼籲大家：珍惜生命，遠離水瓶。（翻攝自IG）

消失的包包究竟在哪兒？林佩瑤老公接到電話，原來有好心人撿到他的包包，夫妻倆急忙搭車到警察局，希望出國前能把包包拿回來。當林佩瑤的老公拿包包準備離開時，竟然很誇張的差點將錢包落在警察局，讓好脾氣的林佩瑤再也無法忍耐大聲說：「已經快要趕不上飛機了！」但是林佩瑤的老公還是很樂觀說：「上天不會給你過不去的考驗」，林佩瑤聽完忍不住吐槽：「那是因為你現在撿到了，才講得出這種話好不好！」

好在夫妻倆最後還是順利趕到雞場，準備飛往義大利重溫甜蜜時光。林佩瑤私下透露，這場出國前的奔波讓她覺得像是洗了一次三溫暖，最後林佩瑤認真說：「珍惜生命，遠離水瓶」！

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