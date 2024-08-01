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「原本想叫你不要來」！四寶媽網紅曝光戴資穎「心碎訊息」

Rice＆Shine特地到巴黎應援戴資穎（中），還拍下合照，讓許多人稱羨。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕帶傷出征的台灣羽球天后戴資穎昨（31日）在巴黎奧運女單預賽最終戰，以0比2不敵好友依瑟儂，賽後2人場中相擁，讓戴資穎淚崩，但她負傷奮戰的精神讓所有台灣球迷都心疼。賽後，四寶媽網紅「Rice＆Shine」的周筠在IG透露戴資穎其實受傷很久了，「還要他們別浪費錢買票看比賽」，讓夫妻倆聽了心碎。

周筠提到一家六口特地赴巴黎看奧運，在戴資穎第一戰贏了之後，他們剛好在場外巧遇合照，後來戴資穎輸球，他們一家人刻意在場外等待，想給戴資穎一個擁抱，告訴她全場的人都看到她盡力了，「妳會需要有人提醒妳，有沒有那個奧運獎牌，妳永遠都是台灣人心中的第一。雖然輸球了，但妳負傷追的每一分球，都是我們眼裡的驕傲」。

只是戴資穎跟周筠說，「其實我受傷很久了，妳那時候說全家要來奧運的時候，我好想跟妳說不要浪費票不要來了。」但金該（周筠老公）回說，「我們還特意賣了其他場次的票，就是為了搶這場比賽，我還想說還好有搶到，輸球贏球，有小戴的每一刻都值得。」戴資穎也回應，「謝謝筠一家六口。」

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