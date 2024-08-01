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娛樂 電影

喜翔吃誠實豆沙包！曝《大橋頭》看點：花錢的人說實話

〔記者鍾志均／台北報導〕喜翔首次加入「角頭」宇宙，在新片《角頭－大橋頭》飾演喜爺，如同王陽明的乾爹；該片今（1）試片，喜翔被問看完電影感想，他幽默自清說：「我不是壞人，我專門來殺壞人。」並曝光該片一大看點。

《角頭－大橋頭》媒體試片記者會，（左起）王陽明、龍天翔、喜翔、張懷秋。（記者潘少棠攝）

喜翔飾演的喜爺臉上掛滿笑容，性格高深莫測，他開玩笑自誇「這次電影最好看，因為有我加入」，表示大小銀幕差別很大，今天看完大銀幕後覺得震憾，兄弟情義都有表現出來。

「角頭宇宙」至今發展出《角頭》、《角頭2：王者再起》、《角頭－浪流連》，到今年的《角頭－大橋頭》，喜翔透露之前身為觀眾，都自掏腰包進電影院支持，這次《大橋頭》最震撼，認為兄弟情很搶眼，笑稱「花錢的人講實話」。

《角頭－大橋頭》媒體試片記者會，（左起）陳萬號、高捷、鄭人碩、施名帥。（記者潘少棠攝）

這次《角頭－大橋頭》包括高捷、蔡振南、王識賢等眾星拚演技，高捷是「角頭系列」元老，一一點評片中年輕一輩演員，提到懷秋飾演的「蠍子哥」表現非常好，施名帥則是穩定到位。

高捷笑稱，「我們這次是一群老屁股，打嘴炮，摸個幾圈，只是完笑之間，沒想到刺激到了王陽明的痛點，於是有了後面故事的延伸。」《角頭－大橋頭》8月16日全台上映。

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