藍心湄噹胡瓜「愛幼齒」！重提熊霓緋聞 脫口開罵：你有病啊

胡瓜（左）與藍心湄鬥嘴相當有趣。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期積極經營YT頻道《下面一位》，找來多年好友藍心湄、林美秀聊感情觀，藍心湄還突然提及去年胡瓜遭傳獨寵啦啦隊女孩熊霓一事，更脫口直呼：「你有病啊！」

胡瓜被藍心湄罵。（翻攝自YT）

藍心湄反問胡瓜二婚是否有比較幸福，胡瓜則表示老婆很照顧他，他也開始賺錢、懂得存錢，認為男人40歲後開始成熟，不過藍心湄隨即話鋒一轉，直呼胡瓜愛的是「幼齒」的，還提及他與熊霓緋聞直呼：「我看到新聞超難過，怎麼會去選啦啦隊呢？再怎麼樣也要先選我，你有病啊！」

請繼續往下閱讀...

隨即更逼問胡瓜「你真的相信年輕妹妹愛你嗎？」聽到胡瓜說不相信後，藍心湄則表示那她就放心了，一旁的林美秀也在旁邊樂當嗑瓜群眾勸胡瓜：「我覺得你不要想太多，那（年輕）妹妹很容易騙錢我跟你講。」兩人一搭一唱讓胡瓜直搧風，也間接展現三人深厚好交情。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法