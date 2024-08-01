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娛樂 日韓

《地面師》社長秘書「挺巨胸嬌喘」掀網瘋問 ～ 起底是AV女優美乃雀

美乃雀（左）在《地面師》中飾演社長秘書。（翻攝自X）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星綾野剛、豐川悅司主演的Netflix日劇《地面師》改編自同名小說，並參考真實發生的詐騙案，播出後廣受好評。其中，於劇情後半登場的「社長秘書」，因美艷外型再加上大尺度激情戲，更是引起觀眾討論，而她也真實身分也被起底是AV女優美乃雀（美乃すずめ）。

美乃雀擁有甜美臉蛋及傲人身材。（翻攝自X）

美乃雀在《地面師》中飾演社長秘書，雖然角色戲分不多，但一登場因亮麗的外型抓住觀眾眼球，劇中一幕激情橋段，挺著傲人雙峰貼著落地窗，纖腰被男人摟住，瘋狂嬌喘的畫面令人印象深刻。

事實上，美乃雀在2019年出道拍片，因天使臉孔和「G級上圍」的火辣身材深受粉絲喜愛，更被網友封為「暗黑界李嘉欣」。先前與37歲諧星田渕章裕被拍到約會過夜，更傳出兩人即將結婚的喜訊，不過對此，男方發影片否認戀愛緋聞，澄清兩人只是朋友。

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