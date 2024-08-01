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娛樂 最新消息

李多慧嗨唱台語歌！自揭感情現況 甜曝「幻想情節」

李多慧代言KYMCO廠慶暨新車發表會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕啦啦隊女神李多慧今（1）日出席機車品牌記者會，還在現場唱起台語歌、台灣味十足。日前剛從韓國考上重型機車駕照的她，返台後就騎著機車上路，提到目前在台灣騎車時速可以到80，她也提到曾幻想被騎車接送的畫面，不過強調自己目前仍是單身中。

李多慧。（記者潘少棠攝）

李多慧過去曾被拍到與韓國經紀人互動親密，李多慧今也說自己與拍攝團隊的每一位都很親近，看到報導也覺得蠻好笑的，坦言被問過不少次是否有想和台灣人交往，但自己目前還沒有戀情，但也提到朋友有和她說，跟台灣人交往會是學中文的好機會。

李多慧。（記者潘少棠攝）

李多慧提到自己一直有一個幻想，就是希望下班的時候能被機車接送，「能夠霸氣甩尾，帥氣脫下安全帽說『多慧下班了，回家吧』。」不過比起被載，她反而更喜歡載人的感覺，透露近期媽媽來到台灣，也曾載著媽媽去逛超市。

李多慧。（記者潘少棠攝）

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