「麟洋配」挺進8強！陳詩媛隔空放閃王齊麟 李洋意外成第三者

王齊麟（左）4月認愛陳詩媛，兩人高調曬恩愛。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕王齊麟4月認愛樂天女孩「十元」陳詩媛，兩人不吝嗇高調曬恩愛，昨麟洋配晉級8強，陳詩媛隔空放閃超甜蜜，而奧運期間情侶倆分隔兩地靠視訊解相思，李洋竟意外成第三者。

「麟洋配」王齊麟、李洋昨（31）擊敗中國組合，以4連勝晉級8強，而陳詩媛早心繫球賽，在社群轉發羽球教練程郁捷「麟洋加油」的發文，人在巴黎的教練表示「今天會連妳們的份一起喊破我的喉嚨。」也不忘標記陳詩媛一起加油。

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陳詩媛隔空替王齊麟加油。（翻攝自IG）

奧運期間，陳詩媛也趁閒跟男友視訊解相思，她日前分享了「本日放閃」，只見她先替王齊麟打氣加油「辛苦了今天也好棒」，對方則笑笑謙稱「我今天都靠李洋」。鏡頭外的李洋則喊「我昨天都靠你啊」金牌組合一來一往的互動，讓陳詩媛形同第三者，笑虧「好啦你們去結婚！」網友才明白王齊麟放閃對象另有其人。

王齊麟與陳詩媛愛得大方，同為樂天女孩的張雅涵曾曬出合照，預告陳詩媛很可能明年會結婚，王齊麟更大方喊：「我願意。」而樂天舞蹈副總監楊曉帆昨出席服飾品牌活動也提到「他們感情很甜蜜，搞不好會結婚，大家都一起為王齊麟奧運加油。」

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