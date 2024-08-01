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娛樂 亞洲

「中國新垣結衣」比基尼空杯走光！後製緊急加工網嗨：見到櫻桃

龍夢柔被封為「中國新垣結衣」。（翻攝自IG、小紅書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星龍夢柔因長相神似日本女星新垣結衣，因此被粉絲們稱為「中國新垣結衣」，2018年前往日本發展也獲得不少迴響。日前她在社群上PO出辣穿比基尼的戲水影片，沒想到疑似因為過瘦不小心走光，引起網友熱議。

龍夢柔辣穿比基尼疑似走光。（翻攝自小紅書）

龍夢柔日前在社群小紅書分享海邊戲水的影片，可見她身穿淡紫色比基尼，身材相當纖細，在水中嬉戲露出燦爛笑容，但似乎因為過瘦，再加上肢體動作太大，導致比基尼疑似出現「空杯」走光的狀況。事後，龍夢柔在胸前重點部位加上「櫻桃」貼圖遮擋，但卻意外引起網友遐想，紛紛留言「見到櫻桃」。

龍夢柔在2014參加中國實境節目《來吧！灰姑娘》獲得冠軍，打開知名度後便開始在演藝圈闖盪，2018年轉往日本發展，並在日劇《戀愛記憶》中客串學生角色，以及參加戀愛真人秀《雙層公寓》，其甜美外型受到不少關注。

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