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娛樂 電視

《為愛鼓掌》楊謹華「很會做愛」超豪放 啪啪啪猛男：看對眼就約

楊謹華（右）、Ella在《今夜一起為愛鼓掌》有大尺度性愛教學。（壹壹影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華在MyVideo、愛奇藝、八大性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師，提供各種「性」問題諮詢，像是難纏的奧客、性愛姿勢不靈活等問題，但發現自己在愛情中也遇到了難題。

楊謹華（右）、Ella在《今夜一起為愛鼓掌》角色有鮮明反差。（壹壹影業提供）

楊謹華劇中與Ella陳嘉樺的角色有著鮮明反差，「很會做愛的女人V.S.不會做愛的女人」，若套用近期熱門16型人格MBTI，楊謹華角色是「來E個，做E個」的豪放、不羈女性代表，表示角色「佳晨」之所以吸引她，就是因為跟本人有80%的不一樣，「像是她敢愛敢恨，有看對眼的對象就約了，但我是比較偏向保守一點。」

Ella（左）在《今夜一起為愛鼓掌》因性生活不如意，為挽救婚姻，求助於性治療師楊謹華（右）。（壹壹影業提供）

楊謹華劇中與舊愛王柏傑之間橫跨的鴻溝，角色最終將流向何處？楊謹華分享：「《今夜一起為愛鼓掌》直接探討性和性愛，但更重要的是透過性，回到兩個人之間的關係，不論是親情、愛情，還是友情，遇到問題時，要怎麼去面對和解決。」

楊謹華（右）在《今夜一起為愛鼓掌》與王柏傑曾有一段轟轟烈烈的戀情。（壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》從女性視角出發，以「性」作為探討兩性關係和自我認同的切入點，由楊祐寧擔任監製身兼男主角、楊謹華、Ella陳嘉樺、王柏傑主演，謝瓊煖、季芹、巫建和、草爺客串，9月1日晚上9點於MyVideo、愛奇藝、八大戲劇台播出。

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