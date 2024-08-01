澎湖追風音樂燈光節30日開幕 重磅卡司名單出爐

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節7月結束，加上農曆7月民俗忌諱，澎湖遊客數立即出現斷崖式雪崩。緊接著8月30日登場的澎管處「澎湖追風音樂燈光節」，以重磅卡司加上聲光效果，希望重振澎湖觀光人潮，8月30日至11月3日在馬公市觀音亭休閒園區舉辦。

澎湖追風音樂燈光節，8月30日正式登場。（記者劉禹慶攝）

今年音樂展演活動包括跨年超強卡司高爾宣、盧廣仲、徐佳瑩、林宥嘉、周湯豪、韋禮安；人氣天團玖壹壹、W0LF（S）五堅情、告五人、八三夭、怕胖團、理想混蛋、宇宙人，及新人偶像團體Ozone及U:NUS共15組藝人卡司，邀您一起到澎湖觀音亭園區「Sing嗨風」。除舞台活動之外，周邊還有「光島盛典」光環境藝術裝置。

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今年光環境由國際燈藝師黃文全執行長領軍設計執行，從入口意象開始，以「光島盛典」打造出沉浸式光區的震撼。更規劃年輕人喜愛的文青網美必拍專區，結合澎湖在地元素，整體光區設計讓遊客可近距離與裝置互動，如燈組「風中奇緣」透過結合耳熟能詳的童話故事「灰姑娘」中南瓜馬車的元素。除了浪漫童話，更加入巨大螃蟹角色，運用台灣慣用諧音手法，設計燈組「蟹蟹有你」。

光環境工程融入澎湖地方元素，綠蠵龜天人菊都入列。（記者劉禹慶攝）

除週五晚間藝人表演活動外，也規劃於8月30日至9月27日每日在舞台區辦理週間活動，包含慶記KTV、追風電影院、澎湖大舞台等，並整合多項優惠專案推出「澎湖觀光優惠護照」，透過LINE官方帳號串聯在地商家，以食、宿、遊、購、行5大主題訴求。

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