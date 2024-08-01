大霈突公開新戀情！曝男友做「淘金事業」 浩子揪疑點喊遇騙子

〔記者林欣穎／台北報導〕「大霈」李霈瑜感情空窗近3年，日前與浩子主持《HiHi導覽先生》時，突然拿著黃金和金飾開心宣布：「找到好老公啦！」不過隨即遭浩子質疑男方來歷，「妳確定這個新男友沒騙妳？」

大霈心花怒放地介紹男友在花蓮新城淘金，搭檔浩子一聽到這個好消息，馬上恭喜大霈，但接著質疑「這位男友」的來歷，「我去那裡只有一個新城國小棒球隊，我去煮飯給他們吃過。妳確定這個新男友沒騙妳？」讓大霈面露心虛地說：「我不知道，我很單純。」

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大霈（左）突喊自己找到好老公。（公視台語台提供）

擔心大霈受騙的浩子，馬上找來花蓮女婿阿翔，確認新城是不是有黃金，大霈也緊張分享：「我最近打電話都沒接。」阿翔機靈地說：「絕對是被騙了！那裡哪裡有黃金？」同為女性的馮媛甄在旁也點頭認同附和。

大霈急忙解釋有時候很有價值的東西，不一定是黃金，可能是比喻為黃金，卻遭浩子反問：「妳把他的愛當成黃金？」遭大家虧不聽勸的大霈，邊拭淚邊說要療傷。

敬佩的大霈連忙打起精神，介紹這次的導覽先生陳子揚，是一位年輕、帥氣的地理老師，他走過很多地方，最後決定留在花蓮新城。導覽先生陳子揚更分享鮮為人知的新城淘金故事，「當時剛好有颱風淹大水，山上的金子被水沖下來，隔天全村的人都去溪底撿金子。」浩子羨慕地說：「老天爺送下來的禮物耶！」

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