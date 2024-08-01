遭鳳梨控盜刷！罔腰老公「5張卡隨便用」 : 有需要你那張 ?

鳳梨（左）指控罔腰（右圖右）盜刷他的信用卡長達4年，罔腰老公也發聲。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸昨天（31日）突然在IG指控，前任罔腰盜刷他的信用卡長達4年，痛批對方不要臉，引發關注。莫名被指控的罔腰不忍了，不僅曬出鳳梨昔日毆打她的影片，更列出2點闢謠「盜刷信用卡」一事。

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罔腰的老公阿猴對他過往的遭遇相當心疼。（翻攝自阿猴IG）



罔腰的老公阿猴對他過往的遭遇相當心疼，常說，「現在有我了，我們可以過我們兩人世界，無須理會。」因此他感到不解，為何事到如今鳳梨還要出來搏版面，打擾他和罔腰的生活。



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阿猴表示他有5張卡給罔腰隨便用，罔腰根本不可能盜刷。（翻攝自阿猴IG）

針對鳳梨指控盜刷一事，罔腰立刻澄清，「我有錢我不會盜刷」，更揭露5年前遭鳳梨毆打的證據。對此，阿猴也表示他有5張卡給罔腰隨便刷，反嗆鳳梨，「有需要刷你那張？刷那小錢我們也不會比較好過，會不會是額度問題，只能刷小金額，糟糕，我又突破盲腸」。

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