TVC聯手IBN.D出擊TRE台北國際成人展！4位AV女優挑戰老司機

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕成人業界每年盛事之一，TRE台北國際成人展於在8月9日熱鬧登場，一連三天的盛會TVC也有幸參與，與IBN.D合作邀請四位AV女優來台，分別是巨乳甜心水原みその（水原美園）、國寶級神乳田中ねね（田中寧寧）、童顏巨乳小野寺舞及混血美少女宮崎リン（宮崎凜），誠意滿滿投入這場盛大的派對。

這回TVC與夥伴設計的互動環節相當精采，絕對不會讓人失望。（TVC提供）

如果是初踏入此界不久的純情派，可以先選擇刺激性較小的方案與女優互動，確認自己心臟承受力增加了，再選其他方案玩。

至於在成人界混跡已久的老司機，那就不用多說，直接選擇最刺激的方案，展現一下屬於老司機的威嚴與江湖地位。

又或是攝影迷想要純拍攝，TVC與夥伴也準備了純攝影的方案可選擇，要拍多久自己決定，要拍哪位都行！

另外現場還會販售四位女優的寫真集，而且這回比較特別的是有雙人版寫真，分別是「水原みそのx宮崎リン」及「田中ねねx小野寺舞」兩款，如此難得的機會真是讓人想不收藏也難！

更別提此回四位女優的寫真都是TVC與夥伴親自飛日本拍攝，尺度部分完全不用擔心，而且是台灣限定，不收藏怎麼行呢！

說實話像這種活動，害羞就輸了！到場就是放膽看放膽玩，感受一下屬於成人世界的氛圍，當然別忘記到TVC的攤位玩！

活動日期 │ ２０２４－８／９－１１

展出地點 │ 南港展覽館2館1F

攤位編號 │ ＡＶ ＥＶＥＮＴ區Ａ１２＆Ａ１３

（專輯）

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