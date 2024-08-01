TRE台北國際成人展不只AV女優！香港台灣妹妹參戰 春色滿滿放膽玩

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕TRE台北國際成人展是多少男性每年引頸期盼的盛會！

這回TVC不只有AV女優，還特別邀請兩位香港妹妹來參與活動，另外TVC的合作夥伴，一向不讓大家失望的野人大師，將超正的兩位台灣妹妹也一併帶入場！

這樣滿到不行的誠意，就只有在TVC。（TVC提供）

這回TVC與其他兩位合作夥伴可謂是「三強聯手精彩不斷」，若不來玩事後肯定搥胸跺足，恨自己為什麼就遲疑那麼一下，結果就錯過了高潮迭起的過程及事後無限回味的感動。

不要覺得誇張，這是事實，看照片就知道四位妹妹各有千秋，春色滿滿。

不管是有著一雙大眼及超正身材的「BONNIE」，又或是清純可愛甜而不膩的「MEIMEI」，都是TVC精挑細選的香港正妹。

而野人大師家可愛到爆表的「藤雲雛」及膚白又有勾人眼神的「萌萌Lris」兩位台灣妹妹，也是大師慧眼識美人的結果，不來玩真的很可惜啦！

雖然大家都懂，很多人來成人展就是衝著AV女優來的，但是有些人事物不試試看怎麼知道呢？

總歸是來都來了，放心玩放膽玩，放縱自己沉溺在成人世界中，因為這就是專屬於成人世界的魅力啊！

然後最最最重要的是，要記得把妹妹們的寫真集帶走，而且一定要讓她們簽名，讓這種美好時刻有實質的物體，可以回家之後無限回味。

就算幾天後仍沉溺在活動過後的餘韻中，也不會被警察伯伯抓走啦，請安心唷！

活動日期 │ ２０２４－８／９－１１

展出地點 │ 南港展覽館2館1F

攤位編號 │ ＪＶＩＤ區 Ｄ３８~Ｄ４２

（專輯）

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